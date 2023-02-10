Официальная статистика: в начале февраля в Татарстане подешевели маргарин и подсолнечное масло

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане в начале февраля подешевели некоторые продукты питания, в том числе творог, подсолнечное масло и маргарин. Без изменений осталась средняя цена баранины, полукопченой колбасы и вермишели.

Заметнее всего с 30 января по 6 февраля в Татарстане подешевел маргарин — на 1,82%. Средняя цена составила 235,73 рубля за один килограмм.

На другие продукты питания динамика снижения цен сложилась следующим образом:

творог — на 1,19%, до 345,2 руб./кг,

подсолнечное масло — на 1,05%, до 121,12 руб./л.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Менее чем на 1% в Татарстане за неделю снизилась средняя цена на свинину и кур (кроме бескостного мяса), вареную колбасу, питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5—3,2% жирности, гречку, сосиски и сардельки. Минимально подешевели мясные и фруктово-ягодные консервы для детского питания, питьевое цельное стерилизованное молоко 2,5—3,2% жирности, пшеничная мука, шлифованный рис и макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта.

Напомним, в конце января в Татарстане подешевели свежие помидоры (-1,89%) и куриные яйца (-1,02%). Также снизились средние цены на говядину и свинину (кроме бескостного мяса), кур (кроме куриных окорочков), питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5—3,2% жирности, творог, сахар-песок, печенье, ржаной и ржано-пшеничный хлеб.



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Татьяна Демина