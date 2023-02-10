Эльвира Набиуллина: вероятность повышения ключевой ставки в 2023 году превышает возможность ее снижения

Глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала, что ждет ключевую ставку в 2023 году. По ее словам, вероятность ее повышения превышает возможность ее снижения.

— Наш прогноз по инфляции на текущий год остается на уровне 5—7%. Для этого может понадобиться более высокая траектория ключевой ставки, чем предполагалось в октябре, — заявила Эльвира Набиуллина.

Фото: cbr.ru

Напомним, сегодня совет директоров Центробанка сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%. Регулятор уточнил, что будет принимать дальнейшие решения по ней «с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков».



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Татьяна Демина