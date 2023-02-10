В Альметьевске открыли детский сад «Алсу» на 110 мест

В Альметьевске открыли детский сад «Алсу» в одноименном микрорайоне. Он рассчитан на 110 детей.

В открытии детского сада принял участие раис Татарстана Рустам Минниханов. Дошкольное образовательное учреждение стало третьим в микрорайоне «Алсу», где проживает около 15 тысяч человек, среди которых много молодых семей.

Фото: tatarstan.ru

Как напомнили в пресс-службе раиса Татарстана, с 2019 года в регионе по национальному проекту «Демография» и республиканским программам возведено 88 детских садов. Это помогло создать свыше 17 тысяч мест, из которых 7,5 тысячи — для детей в возрасте до 3 лет.

Напомним, что два новых детских садах в скором времени появятся в Казани. Их построят по национальному проекту «Демография».

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина