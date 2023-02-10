Казанским АТП не хватает 1,6 тысячи кондукторов и водителей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Автотранспортным предприятиям Казани не хватает 770 водителей и 843 кондуктора. О проблеме нехватки кадров рассказал заместитель руководителя исполкома города Ильдар Шакиров.

Он отметил, что в общественном транспорте города трудятся 1 437 водителей и 1 309 кондукторов. Всего транспортная сеть города включает 56 автобусных маршрутов, на которых эксплуатируется 732 единицы подвижного состава. Также по 10 маршрутам курсируют 136 троллейбусов. Еще 87 трамваев ездят по 9 маршрутам.

Протяженность автобусных маршрутов составляет более 1,2 тыс. км, трамвайных — 247 км, троллейбусных — 257,4 км, метро — 18,2 км.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Отметим, что за год количество пассажиров в общественном транспорте Казани выросло на 7%. Замруководителя исполкома города Ильдар Шакиров рассказал, что 2021 году перевезли 206,7 млн пассажиров, а в 2022 году — 220,9 млн.

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Айрат Назипов