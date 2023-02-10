Главное о коронавирусе на 10 февраля: США финансируют изучение COVID-19 в Китае, рост заболеваемости

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане провели 8,46 млн тестов на коронавирус

За минувшие сутки в Татарстане COVID-19 выявили у 89 человек. Всего на 10 февраля в республике зарегистрировано 196 027 случаев коронавируса. Выздоровели за весь период 192 466 человек, за минувшие сутки — 12. Всего скончались 2 010 татарстанцев, последний раз о смерти сообщалось 20 января — умер один человек. Госпитализировали еще 47 пациентов.



За прошедшие сутки в Татарстане выполнили 7 025 тестов на коронавирус. Всего на 10 февраля в республике проведено 8 460 738 лабораторных исследований.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Охват тестированием на COVID-19 в Татарстане за последние 7 дней в показателях на 100 тысяч населения составляет 165,7. С учетом активности эпидемического процесса и доли положительных результатов нормируемый уровень охвата предусматривает не менее 150 исследований на 100 тыс. человек, напомнили в Управлении Роспотребнадзора по РТ.

Коронавирус не провоцирует рак

За последние сутки в России выявили 12 392 случая коронавируса, выздоровели 7 503 человека. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 22 047 525, а выздоровевших — до 21 417 631. Госпитализировали за сутки 1 358 человек. Умерли за сутки 37 россиян. За весь период в России от коронавируса скончались 395 484 человека.

В Московской области на протяжении нескольких недель фиксируется подъем заболеваемости коронавирусом. Варианты вируса, распространяющиеся в регионе, отличаются высокой заразностью, однако заразившиеся болеют в легкой форме. С 30 января по 5 февраля зарегистрировано 1 757 новых случаев инфицирования, что на 7,7% больше, чем за предыдущую неделю

Главный внештатный онколог Минздрава России, генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии», академик РАН Андрей Каприн заявил, что коронавирус с наименьшей вероятностью может спровоцировать онкозаболевания. У людей, перенесших COVID-19, рак не фиксировался чаще, чем у других.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

COVID-19 в России развивается среди непереболевших и невакцинированных граждан, заявил профессор кафедры вирусологии биофака МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский. По его словам, существующие вакцины создавались для «нулевого» штамма. Однако и при этом условии прививки все равно эффективны.



Возобновление выдачи краткосрочных виз китайским туристам в Корее

В мире коронавирусом нового типа на 09.22 (мск) заразились 672 545 520 раз, 6 851 574 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (102 830 381). На второй строчке — Индия (44 685 087), на третьей — Франция (39 760 676), на четвертой — Германия (37 893 892), на пятой — Бразилия (36 905 201).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 114 249). За ними следуют Бразилия (697 663), Индия (530 750), Россия (387 489, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (332 580).



За время пандемии было сделано 13 283 899 733 инъекции вакцины против коронавируса.

Власти США выделяют средства на изучение нового коронавируса в Китае, заявил сенатор Рэнд Пол. По его словам, проект длится уже несколько десятилетий. При этом китайская сторона не предоставляет отчетов в срок. Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман обещала порекомендовать провести брифинг по этому вопросу.

Фото: pxhere.com

В Корее возобновят выдачу краткосрочных виз туристам из Китая. Такое решение принято на фоне улучшения эпидемической ситуации в стране. По словам высокопоставленного сотрудника центрального штаба по противодействию чрезвычайным происшествиям и мерам безопасности Кореи Кима Сон Хо, волна инфекции в Китае достигла своего пика и начала убывать.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Елизавета Пуншева