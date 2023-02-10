РБК: в Кремле 22 февраля планируют митинг-концерт после послания президента

В Кремле в Лужниках 22 февраля планируется провести масштабный митинг-концерт с участием президента России Владимира Путина, сообщают источники РБК. Мероприятие можно считать «продолжением» послания российского лидера Федеральному собранию.

Однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что ему «пока нечего сказать» по этому вопросу.

Один из источников издания сообщил, что в этом году в Кремле намерены провести послание президента максимально близко к годовщине начала военной специальной операции на Украине.

Источники РБК заявили, что выступление Путина перед Федеральным собранием состоится 21 февраля — пока эта дата рассматривается в качестве более вероятной.

Ранее ТАСС сообщал, что президент России может обратиться с посланием к Федеральному собранию в середине февраля — 20-го либо 21-го. Дмитрий Песков же 20 января заявил, что точных дат послания Федеральному собранию и «Прямой линии» с россиянами нет.

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Илина Хакимова