ТАСС: послание Владимира Путина Федеральному собранию может состояться в середине февраля

Президент России Владимир Путин может обратиться с посланием к Федеральному собранию в середине февраля. Об этом со ссылкой на источники в Госдуме пишет ТАСС

— Послание президента может состояться 20 либо 21 февраля, — сказал в понедельник собеседник агентства.

Другой источник издания подтвердил эту информацию. По его мнению, вероятность того, что глава государства выступит с посланием в двадцатых числа февраля, высока.

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 20 января заявил, что точных дат послания Федеральному собранию и «Прямой линии» с россиянами нет.

Напомним, в конце прошлого года газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента, сообщила о том, что ожидать оглашения послания президента Федеральному собранию следует в 2023 году.

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Айрат Назипов