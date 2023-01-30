ТАСС: послание Владимира Путина Федеральному собранию может состояться в середине февраля
Президент России Владимир Путин может обратиться с посланием к Федеральному собранию в середине февраля. Об этом со ссылкой на источники в Госдуме пишет ТАСС
— Послание президента может состояться 20 либо 21 февраля, — сказал в понедельник собеседник агентства.
Другой источник издания подтвердил эту информацию. По его мнению, вероятность того, что глава государства выступит с посланием в двадцатых числа февраля, высока.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 20 января заявил, что точных дат послания Федеральному собранию и «Прямой линии» с россиянами нет.
Напомним, в конце прошлого года газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента, сообщила о том, что ожидать оглашения послания президента Федеральному собранию следует в 2023 году.
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