В Кремле сообщили, что точных дат послания Федеральному собранию и «Прямой линии» нет

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что точных дат послания Федеральному собранию и «Прямой линии» с россиянами пока нет. Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, в конце прошлого года газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента, сообщила о том, что ожидать оглашения послания президента Федеральному собранию следует в 2023 году.

По информации издания, «предподготовка» к выступлению велась, но до масштабной работы над текстом в администрации президента так и не дошло. Источники сообщили, что собирались предварительные предложения, но это был «очень ранний уровень» работы.

Фото: kremlin.ru

В декабре итоговое заседание Совета по стратегическому развитию и реализации национальных проектов с участием Владимира Путина внезапно обернулось «наказами» президента по ключевым направлениям, адресованными представителям различных ветвей власти. Дмитрий Песков был вынужден признать, что выступление президента «де-факто похоже на послание». Путин озвучил целый ряд важных для экономики и социальной сферы инициатив. Причем не в общих чертах, а в формате наказов и даже, по сути, прямых поручений. Главные тезисы — в материале «Реального времени».



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Максим Кокунин