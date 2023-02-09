Крупный российский туроператор запустил речные круизы из Казани

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Крупный российский туроператор Fun&Sun и круизная компания «Водоходъ» запустили туры по России, они будут стартовать из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Нижнего Новгорода, сообщает «РИА Новости».



Загрузка первых рейсов уже составляет 50%. Стоимость путевок стартует от 20,5 тысячи рублей, продолжительность — от трех до 14 дней, сообщил гендиректор компании Владимир Рубцов. В путевках обещают авторское меню и программу развлечений.

— Мы наблюдаем рост интереса граждан как к путешествиям по России, так и к речным круизам. Из четырех человек, попробовавших такой вид отдыха, возвращается не менее трех, — сказал гендиректор компании «Водоходъ» Ришат Багаутдинов и отметил, что у направления есть потенциал роста.

Ожидается, что продуктом в этом году воспользуются порядка 4,5 тысячи человек.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В конце прошлого года на совещании по развитию туристической отрасли в Татарстане обсуждались в том числе задачи по развитию круизного туризма. Заместитель председателя правительства России, куратор Приволжского федерального округа Дмитрий Чернышенко упомянул, что перед субъектами стоит задача по развитию круизного туризма. Для этого необходимо сделать этот вид отдыха доступнее.

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Маргарита Головатенко