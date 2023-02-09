Число жертв землетрясения в Турции выросло до 14 тысяч

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Турции продолжает увеличиваться число погибших в ходе землетрясения, произошедшего в начале недели. По последним данным, погибли 14 014 человек.

Различные травмы при землетрясении получили 63 794 гражданина, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Утром 9 февраля сообщалось о 62 937 раненных.



По оценке Всемирной организации здравоохранения, землетрясения и последующие афтершоки в Турции и Сирии могли затронуть около 23 миллионов человек. Из них 1,4 миллиона — дети.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Реджеп Тайип Эрдоган двумя днями ранее заявлял, что землетрясения в Турции затронули свыше 13 млн человек. Случившееся он назвал одним из самых крупных мировых бедствий.



Напомним, в Татарстане организован сбор гуманитарной помощи для пострадавших при землетрясении жителей Турции. Жители республики также могут пожертвовать деньги, для этого открыт специальный счет.

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Татьяна Демина