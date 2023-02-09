Эксперт рассказал казанцам, как февральские праздники скажутся на зарплате

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Зарплата работников, которые получают оклад, не сократится в феврале из-за меньшего количества рабочих дней. Об этом рассказал руководитель юридической практики сервиса по поиску работы SuperJob Александр Южалин.

Он пояснил, что меньшее количество рабочих дней в феврале означает, что стоимость одного рабочего дня будет выше — в сравнении с остальными месяцами, где их больше. В связи с этим в последнем месяце зимы не выгодно пропускать работу либо уходить в отпуск.

При этом, по словам специалиста, у работников на сдельной системе оплаты труда и тех, кто трудятся по часовой тарифной ставке, ситуация несколько другая. Их зарплата в феврале будет меньше, чем в другие месяцы. Однако по закону работодатель обязан выплатить им дополнительное вознаграждение, если они в праздничные дни не привлечены к работе.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Александр Южалин подметил, что 23 февраля в том числе попадает под действие этой гарантии. Если сотрудник будет работать в выходные, либо нерабочие дни, его дневное жалованье должно быть в два раза больше обычного, напомнил эксперт.

В феврале россиян ждут длинные выходные в связи с празднованием Дня защитника Отечества. Жители страны будут отдыхать с 23 по 26 февраля включительно.

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Антон Гаврилов