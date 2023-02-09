«Она не возражала»: суд отправил сотрудницу ПСО «Казань» под домашний арест

Под домашний арест до 6 апреля отправили подозреваемую в коммерческом подкупе Марину Туманову, главного специалиста отдела снабжения ПСО «Казань». Такое решение только что вынес Приволжский райсуд Казани, сообщает журналист «Реального времени».



Заседание по мере пресечения проходило в закрытом режиме. Однако известно — следователь Рустем Закирзянов ходатайствовал именно о домашнем аресте для задержанной 7 февраля фигурантки, подозреваемой в коммерческом подкупе на сумму свыше 1,5 млн рублей.

Ходатайство следствия поддержала старший помощник прокурора Приволжского района Казани Чулпан Шаехова.



«Сама Туманова не возражала против домашнего ареста, хотя вину в получении «коммерческой взятки» она не признает», — поделился один из источников «Реального времени», отмечая, что адвокат фигурантки Айдар Ситдиков просил суд не избирать меру пресечения.

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

Напомним, сотрудницу ПСО заподозрили в незаконном пользовании иномаркой, переданной по доверенности ее мужу Тумановой. По версии СК и БЭП, автомобиль Kia K5 был приобретен в лизинг и передан супругу фигурантки в конце октября 2021 года неким ООО — после того, как ПСО «Казань» заключило с данной фирмой договор поставки негорючих полимерных панелей на сумму свыше 20 млн рублей. При этом сами панели, как полагают силовики, были закуплены у официального дистрибьютора почти в три раза дешевле. За выбор поставщика на основе анализа коммерческих предложений отвечала Туманова.

Один из источников «Реального времени» отмечает: вышеназванная поставка осуществлялась в рамках работ по государственному оборонному заказу по строительству космодрома «Восточный».

Стоимость незаконно полученных услуг в виде пользования автомобилем Kia K5 с октября 2021-го по ноябрь 2022 года оперативники БЭП оценили в 1,53 млн рублей.