Военный эксперт объяснил принцип разработанной в России гранаты для защиты от ракет

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Военный эксперт Алексей Леонков пояснил, как работает граната, разработанная в АО «ЦНИИточмаш», включенном в концерн «Калашников». Он напомнил, что подобные разработки были и во времена СССР, сообщают «Известия».

— Это дымовая аэрозольная граната, при подрыве которой создается дымовая завеса. Состав аэрозольного облака, которое получается в результате подрыва, такой, что инфракрасное и лазерное излучение в нем будет бесполезно, — объяснил Алексей Леонков.

Он также подчеркнул, граната будет использоваться в основном для защиты от высокоточного оружия, которое содержит головки самонаведения.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

— Просто подрывается граната, и высокоточное оружие теряет цель. Подобные боеприпасы необходимы в войсках, потому что тенденция развития вооружений показывает, что в приоритете будет высокоточное оружие, — добавил эксперт.

«Ростех» объяснял, что гранаты созданы для маскировки военнослужащих и техники в инфракрасном диапазоне от высокоточного оружия. Применять их будут после оформления необходимых документов.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Антон Гаврилов