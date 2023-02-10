Военный эксперт объяснил принцип разработанной в России гранаты для защиты от ракет
Военный эксперт Алексей Леонков пояснил, как работает граната, разработанная в АО «ЦНИИточмаш», включенном в концерн «Калашников». Он напомнил, что подобные разработки были и во времена СССР, сообщают «Известия».
— Это дымовая аэрозольная граната, при подрыве которой создается дымовая завеса. Состав аэрозольного облака, которое получается в результате подрыва, такой, что инфракрасное и лазерное излучение в нем будет бесполезно, — объяснил Алексей Леонков.
Он также подчеркнул, граната будет использоваться в основном для защиты от высокоточного оружия, которое содержит головки самонаведения.
— Просто подрывается граната, и высокоточное оружие теряет цель. Подобные боеприпасы необходимы в войсках, потому что тенденция развития вооружений показывает, что в приоритете будет высокоточное оружие, — добавил эксперт.
«Ростех» объяснял, что гранаты созданы для маскировки военнослужащих и техники в инфракрасном диапазоне от высокоточного оружия. Применять их будут после оформления необходимых документов.
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