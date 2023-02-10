Мессенджер WhatsApp получит функцию планирования звонков в групповых чатах

Мессенджер WhatsApp создает функцию, благодаря которой пользователи смогут планировать звонки в групповых чатах. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на портал WABetaInfo.

Данная функция позволит пользователям мессенджера выбирать название, планировать дату и время звонка. Также участникам звонка будут приходить уведомления о его создании и начале.

По информации источника, сейчас новая функция доступна в бета-версии мессенджера на Android. Когда нововведение станет доступно всем пользователям не сообщается.

В конце января сообщалось, что WhatsApp получит новую функцию, которая позволит пользователям приложения отправлять реакцию в группах для объявлений. В отчете WABetaInfo отмечалось, что нововведение будет доступно только тем пользователям, которые установят последнее обновление мессенджера.



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Антон Гаврилов