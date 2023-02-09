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Нижнекамский «Нефтехимик» продлил контракты с двумя хоккеистами

11:58, 09.02.2023
Нижнекамский «Нефтехимик» продлил контракты с двумя хоккеистами
Фото: пресс-служба «ХК Нефтехимик»

Нижнекамский «Нефтехимик» объявил о продлении контрактов с двумя хоккеистами клуба. Речь идет о Глебе Семенове и Булате Шафигуллине, сообщает пресс-служба клуба.

Булат Шафигуллин родился в Нижнекамске 29 декабря 1999 года. В составе «Нефтехимика» играет с 2017 года.

Глеб Семенов родился 28 августа 1998 года. За «волков» 24-летний хоккеист выступает с 2018 года.

Фото: пресс-служба «ХК Нефтехимик»

В последнем матче нижнекамский «Нефтехимик» уступил на своем льду казанскому «Ак Барса». Встреча завершилась победой казанцев — 3:4.

Сегодня подопечные Олега Леонтьева сразятся с ХК «Адмирал». Матч состоится в 19.30.

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Айрат Назипов
СпортХоккей Татарстан ХК Нефтехимик

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