Нижнекамский «Нефтехимик» продлил контракты с двумя хоккеистами
Нижнекамский «Нефтехимик» объявил о продлении контрактов с двумя хоккеистами клуба. Речь идет о Глебе Семенове и Булате Шафигуллине, сообщает пресс-служба клуба.
Булат Шафигуллин родился в Нижнекамске 29 декабря 1999 года. В составе «Нефтехимика» играет с 2017 года.
Глеб Семенов родился 28 августа 1998 года. За «волков» 24-летний хоккеист выступает с 2018 года.
В последнем матче нижнекамский «Нефтехимик» уступил на своем льду казанскому «Ак Барса». Встреча завершилась победой казанцев — 3:4.
Сегодня подопечные Олега Леонтьева сразятся с ХК «Адмирал». Матч состоится в 19.30.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым