Зинэтула Билялетдинов: «Говорили, что будет непростая игра, и убедились в этом»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу над «Нефтехимиком» (4:3) в матче регулярного чемпионата во вторник. По его словам, в этом матче казанцы убедились в силе соперника — нижнекамцы повели в счете не случайно:

— Мы готовились к матчу, предполагали, что будет непростая игра, говорили об этом. И убедились, что соперник на самом деле играл хорошо, они неслучайно и в счёте повели. Ребята молодцы, что нашли в себе силы и эмоции, начали играть правильно и решили исход матча.

Тренер упомянул, что «Нефтехимик» сегодня вновь забил в меньшинстве, а «Ак Барс» тут недоработал:

— Но я все прекрасно понимаю — эмоции, игра в большинстве, все шло достаточно неплохо. У меня была мысль поменять игроков, но я не успел это сделать.

На вопрос о предстоящей поездке на Дальний Восток в первом раунде плей-офф Билялетдинов ответил: «Время покажет».

Казанский «Ак Барс» сегодня обыграл нижнекамский «Нефтехимик». Встреча завершилась в Нижнекамске со счетом 3:4. «Ак Барс» вышел на первое место «Востока». «Нефтехимику» еще предстоят игры за попадание в зону плей-офф.

Серия «матчей жизни» началась у нижнекамского «Нефтехимика» — прямая конкуренция с «Амуром» за последнюю путевку в плей-офф вступила в решающую фазу. Так что татарстанское дерби с мощным «Ак Барсом» в феврале оказалось очень некстати. Хоккеисты «Нефтехимика» сделал все, чтобы полные трибуны получили удовольствие от игры, но в итоге сам же поскользнулся на своем «искреннем» хоккее. О том, как Нижнекамск играет в удовольствие, а Казань «достает из себя», почему «Нефтехимик» оказался заложником своего хоккея, и как Радулов «зарешал», когда было нужно — в материале.

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Маргарита Головатенко