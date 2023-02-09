Управляющий директор Ozon Сергей Беляков рассказал, что татарстанцы в 2022 году заказывали чаще всего

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Управляющий директор Ozon Сергей Беляков в интервью «Реальному времени» рассказал, что татарстанцы в 2022-м году покупали через маркетплейс чаще всего.

— В топ-5 самых популярных категорий на Ozon y татарстанцев — продукты питания, товары для дома и сада, товары для красоты и здоровья, детские товары и электроника, — пояснил он.

Беляков подчеркнул, что в прошлом году в республике был сильный рост спроса на продовольственные товары, вещи для туризма, рыбалки и охоты, автотовары, мебель и DIY.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Также он прокомментировал ситуацию с санкциями, которые оказали свое влияние на стоимость товаров на электронных площадках.

— Сохранение конкурентных цен — важный вызов, на который нам пришлось отвечать. Понятно, что санкции коснулись всей экономики и не могли не отразиться и на нашей работе, — сказал Беляков.

По его словам, несмотря на санкционное давление все же удается сохранять «широкий ассортимент товаров с низкими ценами». Беляков пояснил, что такую стратегию получается реализовывать благодаря высокой конкуренции в большинстве категорий.

В разговоре с «Реальным временем» Сергей Беляков в деталях рассказал о политике работы Ozon в современных экономических реалиях и обозначил некоторые планы на будущее. Более подробно об этой теме читайте в нашем большом материале.

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Антон Гаврилов