Курс доллара на Мосбирже превысил 73 рубля впервые с 27 апреля 2022 года

Курс доллара превысил 73 рубля впервые с 27 апреля 2022 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.



К 8 утра курс доллара ускорил рост до 1,47% и находится на уровне 73,37 рубля.

Впервые с 25 апреля прошлого года поднялся и курс евро — сегодня утром он поднялся до 78,1 рубля.



К 07:32 мск курс евро замедлил рост до 0,83% и составил 78,03 рубля.

Вчера курс доллара превысил 72 рубля — он рос на 89 копеек в день и достиг 72,04 рубля. Что касается евро, курс увеличивался на 1,2 рубля и достиг 77,26 рубля.

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Илина Хакимова