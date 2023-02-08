Впервые с 9 января курс доллара превысил 72 рубля

Курс доллара превысил 72 рубля впервые с 9 января. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара рос на 89 копеек в день и достиг 72,04 рубля. Что касается евро, курс увеличивался на 1,2 рубля и достиг 77,26 рубля.



Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

6 февраля курс доллара поднялся выше 71 рубля впервые с 9 января. На 18.14 мск он рос на 41 копейку, до 71,01 рубля — это максимальный показатель с 9 января.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Елизавета Пуншева