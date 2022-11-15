В Татарстане выросли продажи электромобилей с пробегом

Фото: realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов

Эксперты «Авито Авто» провели исследование, в ходе которого выяснили, что продажи электромобилей с пробегом в III квартале 2022 года в России выросли на 51% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 61% по сравнению со II кварталом 2022 года.

В Татарстане в июле — сентябре этого года электромобили с пробегом покупали на 46% чаще, чем в аналогичный период прошлого года. Средняя стоимость составила 1 975 000 рублей, а самой продаваемой моделью стал Nissan Leaf.

В последние годы интерес россиян к электромобилям в целом растет — в прошлом году на рынке автомобилей с пробегом продажи электромобилей выросли в три раза по сравнению с 2020 годом. Несмотря на это, доля электрокаров в структуре рынка автомобилей с пробегом остается небольшой — в III квартале 2022 года показатель составил 0,24%.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Самой продаваемой моделью электромобиля с пробегом в III квартале 2022 года в стране стала Nissan Leaf. На 2-м месте по доле продаж — модель Tesla Model 3, на третьем — Volkswagen ID.4. Замыкают пятерку лидеров Tesla Model S и Tesla Model X.

В начале октября стало известно, что в Татарстане застройщики должны устанавливать зарядную сервисную инфраструктуру для электротранспорта. Постановление об этом подписал премьер-министр Алексей Песошин. Устройство зарядной инфраструктуры для электромобилей необходимо предусматривать при строительстве и реконструкции домов. Электрозаправки должны быть возле жилых помещений, общественно-деловых, производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктуры, улично-дорожной сети.

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Илина Хакимова