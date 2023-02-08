Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Татарстане

Одна из самых высоких зарплат в Татарстане у стоматолога-имплантолога — в Набережных Челнах такому специалисту готовы платить от 200 тысяч рублей. В его обязанности входит прием пациентов и планирование работ по имплантации любой сложности. Требуемый опыт работы от 3 лет. Об этом говорится в результатах исследования сервиса «Работа.ру».

Аналитики также выяснили, что неплохое жалованье положено и фрезеровщикам. Так, в Казани зарплата специалистов такого профиля может доходить до 140 тысяч рублей. Отмечается, что кандидат на такой размер жалованья должен обладать опытом работы по специальности не менее 3 лет — данные должны быть зафиксированы в трудовой книжке.

Фото: realnoevremya.ru

Чуть меньший размер жалованья (120 тысяч рублей) предлагают ведущему менеджеру в обувной компании. Специалист должен будет работать с потенциальными клиентами: вести переговоры, готовить коммерческие предложения и выполнять план продаж. Также кандидату необходимо понимать техники продаж и уметь применять их на практике, не менее важен навык холодных звонков.

Зарплату в район от 110 тысяч рублей предлагают главному инженеру, который будет работать на гипсовом заводе. В обязанности специалиста входит: разработка, внедрение и контроль технологических процессов, выявление и устранение причин отказов оборудования, обеспечение бесперебойной и эффективной работы производства, подготовка отчетности.

Жалованье размером до 100 тысяч рублей ждет брафиттер-стилиста. Главное требование к специалисту — это опыт работы на аналогичной должности, эмпатия и открытость, а также умение продавать.

Фото: pixabay.com

Не маленькое жалованье в Татарстане предлагают и агрономам. Так, в Казани таким специалистам готовы платить до 120 тысяч рублей. Однако подобное жалованье будет доступно тем сотрудникам, которые имеют опыт работы агрономом от 3 лет и ранее занимали должность руководителя.

24 января сообщалось, что водители в Казани (24% от общего числа вакансий) по прежнему пользуются высоким спросом у городских работодателей. Так, в Казани доля водителей-дальнобойщиков составляет 12% от общего объема вакансий. Помимо этого, исследование показало, что не меньшим спросом на рынке труда пользуются работники склада: кладовщики — 2% от общего объема вакансий в сфере транспорта и логистики, 3% водители погрузчиков, 1% комплектовщики.



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Антон Гаврилов