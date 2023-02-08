Модернизацию казанской библиотеки №27 завершат к лету

В Московском районе Казани на улице Баруди продолжается модернизация библиотеки №27. Работы планируется завершить к 1 июня.

В библиотеке появятся конференц-зал, медиатека с виниловыми пластинками, кафетерий, зона для детского чтения и комната матери и ребенка. После завершения ремонта она станет третьей в Казани библиотекой, модернизированной по новому стандарту.

Здание библиотеки №27 построено в 1989 году — с тех пор там ни разу не было ремонта. К модернизации объекта приступили летом 2022 года. Внутренний дизайн выполнят в зеленых и древесных оттенках, на стенах появятся элементы татарского орнамента и панно с древом жизни, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Фото: kzn.ru

В планах также обновить половину книжного фонда библиотеки №27. На сегодняшний день в нем насчитывается более 50 тысяч книг и периодических изданий.

Напомним, в Казани капитально отремонтируют центральную библиотеку на улице Вишневского. В городе уже обновлены библиотека №26 по улице Клары Цеткин и библиотека №13 по улице Мавлютова. После ремонт количество их посетителей выросло вдвое — около 90 тысяч в 2022 году.



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Татьяна Демина