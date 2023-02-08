Татарстан теряет ученых

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

8 февраля отмечается День российской науки. Дата связана с основанием Российской академии наук, появившейся по указу первого императора Петра Великого в 1724 году. Спустя 275 лет после этого знаменательного события, в 1999 году, первый президент современной России Борис Ельцин учредил День российской науки. «Реальное время» рассказывает, как сейчас, в Десятилетие науки и технологий, живет научное сообщество в Татарстане и как изменилось с 2017-го по 2021-й.

Сокращение началось после 2018 года

Развитию и популяризации отечественной науки на сегодняшний день уделяется особое внимание, поскольку она имеет фундаментальное значение для обеспечения технологического суверенитета и безопасности России в условиях санкционной агрессии коллективного Запада. Один из основополагающих моментов — кадровый потенциал.



Как выяснило «Реальное время», изучив данные официальной статистики, в Татарстане с 2017 года сократилась численность как кандидатов, так и докторов наук. Причины, по которым сложилась такая динамика, — отток ученых из республики или же просто снижение интереса к научной деятельности, Татарстанстат не приводит.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Численность докторов наук в научных организациях республики сократилась на 52 человек. Если в 2017-м из насчитывалось 362, то в 2021-м уже 310. За этот период их количество увеличивалось лишь один раз — в 2018 году (364 человека). После этого произошло резкое сокращение — докторов науки в Татарстане за год стало меньше сразу на 36. Через год республика потеряла еще 27 таких кадров.

Аналогичным образом обстоит ситуация и с кандидатами наук. С 2017 по 2021-й их численность выросла всего один раз — с 1 527 в 2017 году до 1 622 в 2018 году. После этого наметилась тенденция на снижение из количества. Так, например, в 2019-м их насчитывалось уже 1 473, то есть за год кандидатов наук в Татарстане стало меньше на 149 человек. К 2020-м их численность сократилась на еще 120 человек, а к 2021-му — еще на 36, до 1 317.



Фото: Татарстанстат

Данные за недавно завершившийся 2022 год в статистике не представлены.

Татарстан лидирует по количеству организаций, занимающихся научными исследованиями и разработками

Вместе с этим в Татарстане выросла численность работников, занимающихся научными исследованиями и разработками. В 2021 году их насчитывалось 12 871, что на 548 человек больше, чем в 2017-м. Максимальное количество таких сотрудников в республике работало в 2019 году — 13,2 тысячи.

Это вполне можно связать с увеличением в республике числа организаций, занимающихся научными исследованиями и разработками. В 2021-м их насчитывалось 127 — на 13 больше, чем в 2017 году. Таким образом, на одну организацию в Татарстане приходится в среднем 101 научный исследователь и разработки.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Стоит отметить, что максимальное количество организаций, занимающихся исследованиями и разработками, в Татарстане насчитывалось в 2019 году — 129. На тот моменту на одно учреждение приходился в среднем 102 научных сотрудника.

По числу организаций, выполняющих научные исследования и разработки, Татарстан лидирует в Приволжском федеральном округе. В республике их на 33 больше, чем в Нижегородской области, занимающей 2-е место.

Топ-3 в Приволжском федеральном округе замыкает Башкирия. Там, по состоянию на 2021 год насчитывается 76 организаций, занимающихся исследованиями и разработками, что почти в 1,7 раза меньше, чем в Татарстане.

Фото: Татарстанстат

Наименьшее число научных организаций, где проводятся исследования и разработки, сосредоточено в Марий Эл — 7. Это в три раза меньше, чем в Мордовии, которая занимает предпоследнее место по их количество в Приволжском федеральном округе — 22.

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Татьяна Демина