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УНИКС обыграл МБА с большой разницей в счете

21:24, 07.02.2023
УНИКС обыграл МБА с большой разницей в счете
Фото: БК "УНИКС"

УНИКС обыграл МБА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Игра завершилась со счетом 63:94.

В составе казанцев забили Луи Лабери, Дэрил Мэйкон и Энтони Браун.

В следующем матче 10 февраля УНИКС сыграет в Казани с «Нижним Новгородом».

2 февраля УНИКС проиграл команде «Локомотив-Кубань» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Игра, проходившая на стадионе «Баскет-холл», завершилась разгромной победой краснодарской команды со счетом 70:103.

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Маргарита Головатенко
СпортБаскетбол Татарстан

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