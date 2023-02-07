УНИКС обыграл МБА с большой разницей в счете
УНИКС обыграл МБА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Игра завершилась со счетом 63:94.
В составе казанцев забили Луи Лабери, Дэрил Мэйкон и Энтони Браун.
В следующем матче 10 февраля УНИКС сыграет в Казани с «Нижним Новгородом».
2 февраля УНИКС проиграл команде «Локомотив-Кубань» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Игра, проходившая на стадионе «Баскет-холл», завершилась разгромной победой краснодарской команды со счетом 70:103.
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