В Татарстане осудили двух наркоторговцев из Нижегородской области

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Верхнеуслонский районный суд в Татарстане признал двоих мужчин 27 и 28 лет из Нижегородской области виновными в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.



В суде установили, что 31 марта 2022 подсудимые в Нижегородской области купили через интернет 1,9 кг синтетических наркотиков и направились в Казань на арендованном автомобиле, чтобы сбыть их.

На стационарном посту ДПС «Малиновка» на 777-м километре автодороги Москва-Уфа М-7 «Волга» в Верхнеуслонском районе их остановили сотрудники полиции. Досмотрев ручную кладь, у одного из подсудимых обнаружили наркотики.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя и назначил соучастникам 8 лет 6 месяцев и 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

В Верхнеуслонском районе Татарстана на стационарном посту полиции «Малиновка» сотрудники ГИБДД недавно задержали 25-летнего жителя Башкирии, который перевозил 2 килограмма героина.

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Маргарита Головатенко