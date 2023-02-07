В МИД России призвали жителей страны не ехать в некоторые города Турции

Консульский департамент МИД России назвал турецкие города и районы, куда жителям страны не следует ехать. Сообщение опубликовано в телеграм-канале ведомства.

— В связи с повышенной сейсмической активностью в центральной и южной частях Турции рекомендуется воздержаться от поездок в провинции Кахраманмараш, Малатья, Диярбакыр и регион Газиантеп, — отмечается в заявлении.

В МИД напомнили, что в случае необходимости оказания экстренной помощи для организованных туристов, тех, кто отправился в путешествие по путевке, открыта горячая линия Ассоциации «Турпомощь». Туристы, путешествующие самостоятельно, могут обращаться в ситуационно-кризисный центр МИД России.

Фото: pixabay.com

Напомним, число жертв в Турции достигло 3549 человек, раненных — более 22 тысяч и с каждым часом количество погибших и пострадавших продолжает расти. «Реальное время» поговорило с жителями Татарстана, которые проживают недалеко от эпицентра бедствия. Узнать их истории можно в большом материале.

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Айрат Назипов