Казанцы собирают для пострадавших в Турции одеяла, термосы и теплую зимнюю одежду

Казанцы собирают гуманитарную помощь для пострадавших от землетрясения в Турции — они приносят к Генконсульству страны в Татарстане одеяла, теплую зимнюю одежду и термосы, сообщает «РБК Татарстан».

— Граждане и компании уже оказывают гуманитарную помощь. Надеемся, что в предстоящие дни будет оказано еще больше помощи. Гуманитарную помощь планируется отправлять по частям. По мере накопления будем отправлять в Турцию. Из того, что уже собрали: термосы, зимняя теплая одежда, одеяла. В общем все то, что мы указали в списке необходимых вещей, — отметили в консульстве.

Кроме теплой зимней одежды, одеял и термосов, пострадавшие нуждаются в палатках, обогревателях, спальных мешках и портативных зарядных устройствах.

Сегодня в Турции зафиксировали еще одно землетрясение магнитудой 5,3 в центральном районе. Эпицентр толчков находился в 13 км к северо-востоку от города Бесни, очаг залегал на глубине 10 км.

Фото: скриншот видео

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил общенациональный траур в связи с землетрясением — до 12 февраля включительно.

Вчера в Турции начались мощные землетрясения. В окрестностях Газиантепа их магнитуда составила 7,5 балла, очаг залегал на глубине 10 километров. Землетрясение магнитудой 7,4 балла произошло в турецком Кахраманмараше, эпицентр находился в районе Пазарчик на глубине 7 километров.

В Сирии число жертв землетрясения превысило 1 тысячу, еще 2,4 тысячи человек пострадали.

6 февраля президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с сирийским коллегой Башаром Асадом. Он предложил оказать Сирии содействие в ликвидации последствий землетрясения. Россия готова помочь и Турции. В ближайшее время главы государств проведут телефонный разговор.



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Елизавета Пуншева