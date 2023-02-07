Шойгу заявил о попытках США и союзников затянуть конфликт на Украине
На тематическом селекторном совещании министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что США и их союзники пытаются максимально затянуть конфликт на Украине.
Для таких целей Запад открыто призывает Украину захватывать территории России, отметил Шойгу. Кроме того, по его словам, для этого же на Западе приступили к поставкам тяжелого наступательного вооружения для армии Киева.
Министр также заявил, что фактически такие шаги втягивают страны Североатлантического альянса в конфликт. Эти действия могут привести к непредсказуемому уровню эскалации конфликта.
Напомним, на этой неделе глава комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Виктор Бондарев заявил, что необходимости в новой волне мобилизации в стране нет. Он добавил, что решение о мобилизации могут принимать президент и Минобороны.
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