Шойгу заявил о попытках США и союзников затянуть конфликт на Украине

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На тематическом селекторном совещании министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что США и их союзники пытаются максимально затянуть конфликт на Украине.

Для таких целей Запад открыто призывает Украину захватывать территории России, отметил Шойгу. Кроме того, по его словам, для этого же на Западе приступили к поставкам тяжелого наступательного вооружения для армии Киева.

Министр также заявил, что фактически такие шаги втягивают страны Североатлантического альянса в конфликт. Эти действия могут привести к непредсказуемому уровню эскалации конфликта.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, на этой неделе глава комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Виктор Бондарев заявил, что необходимости в новой волне мобилизации в стране нет. Он добавил, что решение о мобилизации могут принимать президент и Минобороны.



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Елизавета Пуншева