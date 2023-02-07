Ученый из Казани стал лауреатом премии президента России

Фото: пресс-служба КФУ

Старший научный сотрудник казанского федерального университета (КФУ) Ирек Мухаматдинов стал лауреатом премии президента России в области науки и инноваций для молодых ученых за 2022 год. Об этом раис Татарстана Рустам Минниханов сообщил в своем телеграм-канале.

В публикации говорится, что Мухаматдинов удостоился премии за разработку катализаторов акватермолиза для повышения нефтеотдачи пластов.

— Парень придумал способ, как легко добывать тяжелую нефть, — его метод позволяет быстро разжижать нефть и поднимать ее на поверхность! — написал Минниханов.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Как сообщает пресс-служба КФУ, Мухаматдинов не ожидал, что будет удостоен такой награды.

— Я не мог предполагать, что мне будут вручать такую награду, что моя заявка на премию в области науки и инноваций для молодых ученых будет принята, — сказал он.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Антон Гаврилов