Главное о коронавирусе на 7 февраля: COVID-19 бьет по рынкам, разоблачение американских биолабораторий

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Более 6 тысяч тестов на COVID-19 за сутки



За минувшие сутки в Татарстане COVID-19 выявили у 79 человек. Всего на 7 февраля в республике зарегистрировано 195 777 случаев коронавируса. Выздоровели за весь период 192 394 человека, за минувшие сутки — 58. Всего скончались 2 010 татарстанцев, последний раз о смерти сообщалось 20 января — умер один человек. Госпитализировали еще 58 пациентов.



За минувшие сутки в Татарстане выполнили 6 429 исследований на COVID-19. Всего на 7 февраля в республике проведено 8 440 156 лабораторных исследований, следует из данных Управления Роспотребнадзора по РТ.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане охват тестированием на коронавируса за последние 7 дней в показателях на 100 тысяч населения составляет 165,9. Нормами предусмотрено выполнение не менее 150 исследований на 100 тыс. человек.

Российскому фигуристу Роману Костомарову могут ампутировать часть ноги

За последние сутки в России выявили 7 615 случаев коронавируса, выздоровели 8 455 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 22 012 443, а выздоровевших — до 21 393 339. Госпитализировали за сутки 1 445 человек. Умерли за сутки 43 россиянина. За весь период в России от коронавируса скончались 395 362 человек.



Американский ученый, возглавлявший комиссию медицинского журнала Lancet по расследованию происхождения коронавируса, Джеффри Сакс счел легитимными и обоснованными подозрения России об опасности биолабораторий США на Украине. Сопредседатель комиссии, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявила, что он дал понять, что отрицательно относится к факту создания секретных лабораторий.

США могли умышленно сделать коронавирус опаснее, чтобы потом предложить якобы «меры спасения», считает вице-спикер Совфеда, сопредседатель парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине Константин Косачев. Он объяснил, что в основу деятельности американских биолабораторий заложены несколько моментов. Первый заключается в исследованиях определенных инфекций, чтобы потом разработать лекарство от них, второй — в усилении патогенных свойств вируса, чтобы он стал более заразным.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

«Аврора» после перерыва из-за COVID-19 возобновила регулярное международное сообщение с Китаем — из Хабаровска первый самолет отправился в Харбин. В пресс-службе авиакомпании рассказали, что рейсы в КНР будут осуществляться один раз в неделю по понедельникам.

Российскому фигуристу, олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову могут ампутировать ногу по колено. Как сообщают «Известия» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, врачи ежедневно следят за состоянием спортсмена. Окончательное решение по поводу вероятной ампутации специалисты примут на консилиуме. Врачи могут пойти на такой шаг, если результаты анализов будут неблагоприятными. По информации источника, решение также будут принимать врачи из Германии. Cемья Костомарова планирует в будущем отправить фигуриста в ФРГ с целью восстановления и вероятного протезирования.

Mitsubishi Heavy Industries прекратила разработки собственного самолета из-за пандемии COVID-19

В мире коронавирусом нового типа на 09.22 (мск) заразились 671 850 961 раз, 6 845 594 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (102 614 774). На второй строчке — Индия (44 684 768), на третьей — Франция (39 747 993), на четвертой — Германия (37 842 223), на пятой — Бразилия (36 878 774).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 111 678). За ними следуют Бразилия (697 439), Индия (530 745), Россия (387 364, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (332 475).



За время пандемии было сделано 13 281 853 108 инъекций вакцины против коронавируса



Одна из крупнейших компаний в области производства компьютеров, американская компания Dell планирует уволить 6 650 своих сотрудников. Причина — резкое падение спроса на ПК. Компьютеры резко перестали быть востребованы после такого же резкого повышения спроса на них в период пандемии COVID-19. По словам представителя компании Джеффа Кларка, ситуация на рынке обостряется в связи с неопределенностью будущего.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Японская корпорация Mitsubishi Heavy Industries прекращает разработки ближнемагистрального авиалайнера Mitsubishi Regional Jet (MRJ). Глава компании Сэйдзи Идзумисава принес свои извинения в связи с таким решением. Он объяснил, что разработку признали нецелесообразной из-за неясных перспектив на рынке авиационных перевозок и пандемии COVID-19.

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Антон Гаврилов