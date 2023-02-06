В КФУ рассказали о возможных причинах землетрясения в Турции

Директор Института геологии и нефтегазовых технологий Данис Нургалиев и доцент кафедры общей геологии и гидрогеологии ИГиНГТ Айрат Латыпов рассказали о возможных причинах крупного землетрясения в Турции магнитудой 7,4 балла, произошедшего сегодня на юго-востоке страны. Их слова передает пресс-служба КФУ.

— На территории Турции Аравийская плита сталкивается с Евразийской. Вся территория Турции разделена на мощные разломы. Центральная часть страны относительно несейсмоактивная, тем не менее там тоже могут быть землетрясения. А вот западная, восточная части страны — очень сейсмоактивные зоны. Нынешнее достаточно мощное землетрясение произошло на границе между Сирией и Турцией, — объяснил Нургалиев.

Как отметил Айрат Латыпов, землетрясение в Турции можно с уверенностью причислить к сильным. По его словам, очаг землетрясения залегал на глубине почти в 10 километров.

Фото: скриншот видео/соц. сети

— Это эндогенный геологический процесс, который зарождается глубоко под землей, связанный с сейсмической активностью Земли. Как правило, очаги возникают в области тектонических разломов, местах подвижек литосферных плит. Малейшие сдвиги способствуют появлению разрушительных процессов на глубине. На поверхности это отображается в виде таких толчков, своеобразных волн, — рассказал доцент.

Собеседник добавил, что землетрясения, как правило, характерны для районов с быстро меняющимся рельефом (с горного на равнинный), территорий рядом с океаническими желобами, в горах. И в этом плане Турция, простирающаяся от одного моря до другого, с горами, не может считаться сейсмически благополучной, продолжил Латыпов.

Напомним, разрушительное землетрясение 6 февраля произошло в Турции. По последним данным, погибли 912 человек. Еще 5 385 граждан получили различные травмы. Также пострадала и Сирия, где погибли больше 300 человек и пострадали больше тысячи жителей страны.



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Айрат Назипов