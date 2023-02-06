Курс доллара поднялся выше 71 рубля впервые с 9 января

Курс доллара поднялся выше 71 рубля впервые с 9 января, следует из данных Московской биржи на 6 февраля.



Курс доллара на 18.14 мск рос на 41 копейку, до 71,01 рубля — это максимальный показатель с 9 января. К 18.30 мск рост курса доллара ускорился до 0,62%, находится на уровне 71,035 рубля.

В то же время курс евро снижается до 76,27 рубля (-0,9%). Юань прибавил 1 копейку — до 10,43 рубля.

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

Первый замглавы Министерства экономического развития России Илья Торосов отмечал, что курс доллара на уровне 70 рублей — «балансовый для экономики».



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Маргарита Головатенко