Жительница Казани оформила кредит и перевела мошенникам 1,2 млн рублей

54-летняя жительница Казани стала жертвой мошенников. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Казани, она перевела им 1,2 млн рублей.

Все началось с того, что ей позвонил незнакомец и представился сотрудником банка. Он сообщил, что на имя женщины якобы оформлен кредит в размере одного миллиона рублей. Чтобы избежать неприятных последствий он посоветовал ей действовать по инструкции.

— Он предложил потерпевшей проехать в ближайший банк и оформить кредит на сумму 1 миллион 200 тысяч рублей. Женщина выполнила условия звонившего и, пытаясь погасить «долг», перечислила на указанные аферистами счета деньги. Мошенники обещали, что перезвонят ей после выходных, — рассказали в пресс-службе.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Женщина ждала звонка, но затем поняла, что ее обманули. Она написала заявление в отдел полиции «Юдино». По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ «Мошенничество».

В начале февраля Росфинмониторинг указал на рост числа звонков от мошенников. Под разными предлогами они стали чаще предлагать своим жертвам внести оплату, чтобы снять якобы наложенные ограничения на их средства.

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Айрат Назипов