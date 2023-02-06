От землетрясений в Турции и Сирии погибли больше 1,5 тысячи человек

Число погибших в результате крупного землетрясения на юго-востоке Турции возросло до 1 121. Как сообщают местные власти, еще 7 364 жителя страны получили травмы.

В Сирии число погибших в результате землетрясения увеличилось до 430. Еще больше 1,3 тысячи человек пострадали.

Таким образом, в результате природной катастрофы в обеих странах погиб 1 551 человек. Еще больше 8,6 тысячи граждан получили ранения.

Фото: commons.wikimedia.org

Отметим, что в ближайшие часы спасатели МЧС России вылетят в Сирию для оказания помощи пострадавшим. Об этом во время телефонного разговора договорились Владимир Путин и Башар Асад. Также Россия готова оказать помощь Турции.

Напомним, что раис Татарстана Рустам Минниханов выразил глубокие соболезнования президентам Сирии и Турции. Он попросил передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших. Также он пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов