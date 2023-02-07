Среди казанцев вырос спрос на вакансию бармена

За январь спрос на барменов вырос на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. К таким выводам пришли эксперты сервиса «Авито Работа».

Также выяснилось, что в Казани соискателей по этой вакансии стало на 8% больше по сравнению со схожим периодом прошлого года.

По словам управляющего директора «Авито Работы» Артема Кумпеля, за последние годы спрос на вакансию бармена сильно вырос.

— Помимо традиционной работы с гостями, бармены участвуют в творческих конкурсах, организуют представления и бармен-шоу, разрабатывают уникальные рецепты напитков и оригинальные способы подачи. Все это повышает престижность профессии, — отметил он.

Фото: pxhere.com

Ко всему прочему исследование показало, что медианная зарплата барменов в Казани 35 тысяч рублей, при условиях полной занятости. Также отмечается, что бармен может зарабатывать больше при условии хороших чаевых, размер которых напрямую зависит от места работы бармена и его профессиональных навыков.

В августе 2022 года сообщалось, что Татарстан вошел в топ регионов с самым большим количеством самозанятых подростков. Так, отмечалось, что летом прошлого года 300 тысяч соискателей в возрасте от 14 до 18 лет со всей страны хотели устроиться на работу. Большим спросом у граждан пользовались вакансии бармена, продавца-консультанта, курьера, бариста и промоутера.

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Антон Гаврилов