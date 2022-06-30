Заместитель полномочного представителя Татарстана в России Михаил Михалин покидает свой пост
Заместитель полномочного представителя Татарстана в России по международным и экономическим вопросам Михаил Михалин покидает свой пост. Указ опубликован на сайте президента Татарстана.
Он уходит с поста с 30 июня по собственному желанию.
Михалин был назначен заведующим отделом координации международных и экономических связей полпредства Татарстана в РФ в 2019 году.
Полпредство Татарстана в России возглавляет Равиль Ахметшин. Помимо Михалина, в числе его замов — первый заместитель полномочного представителя Ильдар Мухамедьяров и заместитель полномочного представителя по взаимодействию с органами государственной власти в сфере культуры, науки, образования и связям с общественностью Эмиль Файзуллин.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым