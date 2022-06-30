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Заместитель полномочного представителя Татарстана в России Михаил Михалин покидает свой пост

01:27, 30.06.2022
Заместитель полномочного представителя Татарстана в России Михаил Михалин покидает свой пост
Фото: tatarstan.ru (Михалин на фото - слева)

Заместитель полномочного представителя Татарстана в России по международным и экономическим вопросам Михаил Михалин покидает свой пост. Указ опубликован на сайте президента Татарстана.

Он уходит с поста с 30 июня по собственному желанию.

Михалин был назначен заведующим отделом координации международных и экономических связей полпредства Татарстана в РФ в 2019 году.

Полпредство Татарстана в России возглавляет Равиль Ахметшин. Помимо Михалина, в числе его замов — первый заместитель полномочного представителя Ильдар Мухамедьяров и заместитель полномочного представителя по взаимодействию с органами государственной власти в сфере культуры, науки, образования и связям с общественностью Эмиль Файзуллин.

Татьяна Леухина
ОбществоВласть Татарстан

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