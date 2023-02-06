Минобороны России: землетрясение в Сирии не повлияло на боевую готовность объектов группировки войск
Землетрясение, произошедшее 6 февраля в северо-западной части Сирии, не повлияло на боевую готовность российской авиационной базы Хмеймим и других военных объектов российской группировки войск, дислоцированных в этой стране. Об этом сообщает Минобороны России.
— Дежурные силы несут службу в штатном режиме, личный состав выполняет задачи по предназначению, разрушений и повреждений на российских военных объектах нет, — рассказали в ведомстве.
По данным сирийского телеканала Al Ekhbariya, в результате землетрясения в Сирии погибли 237 человек. Еще 639 жителей страны получили травмы.
Отметим, что помимо Сирии, мощные землетрясения произошли сегодня в Турции. Их магнитуда составила 7,5. Очаг залегал на глубине 10 километров. В городе Малатья обрушилось 130 зданий.
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