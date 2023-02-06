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Ушел из жизни казанский режиссер Рифат Юсупов

09:58, 06.02.2023
Ушел из жизни казанский режиссер Рифат Юсупов
Фото: dumrt.ru (Рифат Юсупов - слева)

На 62-м году жизни скончался казанский журналист и режиссер Рифат Юсупов. Соболезнования в связи с его кончиной выразило ДУМ РТ.

Рифат Юсупов родился 12 апреля 1961 года в Казани. Окончил Казанское театральное училище. С 1988 года работал на телевидении. В последние годы трудился на телеканале ТНВ. Был режиссером программы «Насыйхат».

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)
Прощание с Рифатом Юсуповым состоится сегодня в 11.00 в мечети «Казан Нуры» (ул. Ф. Амирхана, 3).

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Айрат Назипов
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