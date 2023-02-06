Ушел из жизни казанский режиссер Рифат Юсупов

На 62-м году жизни скончался казанский журналист и режиссер Рифат Юсупов. Соболезнования в связи с его кончиной выразило ДУМ РТ.

Рифат Юсупов родился 12 апреля 1961 года в Казани. Окончил Казанское театральное училище. С 1988 года работал на телевидении. В последние годы трудился на телеканале ТНВ. Был режиссером программы «Насыйхат».



Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов