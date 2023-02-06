Главное о коронавирусе на 6 февраля: рост заболеваемости в Татарстане, в России грядет новая волна COVID-19

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане с 30 января по 5 февраля в больницы попал 241 пациент с коронавирусом

За минувшие сутки в Татарстане COVID-19 выявили у 82 человек. Всего на 6 февраля в республике зарегистрировано 195 698 случаев коронавируса. Выздоровели за весь период 192 336 человек, за минувшие сутки — 29. Всего скончались 2 010 татарстанцев, последний раз о смерти сообщалось 20 января — умер один человек. Госпитализировали еще 15 пациентов.

По состоянию на 6 февраля в Татарстане проведено 8 433 727 лабораторных исследований на наличие COVID-19 в материале от людей. За прошедшие сутки проведено 6 127 исследований. За последние 7 дней охват тестированием в показателях на 100 тысяч населения составляет 165,9.

В Татарстане с 30 января по 5 февраля в больницы попал 241 пациент с коронавирусом. Это на 5,2% больше, чем за предыдущие семь дней, подсчитало «Реальное время» на основе данных федерального оперштаба по борьбе с распространением COVID-19.

Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов

С 30 января по 5 февраля в Татарстане COVID-19 заразились 529 человек. Это на 12,5% больше, чем за предыдущую неделю, подсчитало «Реальное время» на основе данных федерального оперштаба по борьбе с распространением коронавируса.



Ученые ТюмГУ смогут предсказывать динамику развития эпидемий

За последние сутки в России выявили 8 084 случая коронавируса, выздоровели 5 010 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 22 004 828, а выздоровевших — до 21 384 884. Госпитализировали за сутки 450 человек. Умерли за сутки 40 россиян. За весь период в России от коронавируса скончались 395 319 человек.



Ученые ТюмГУ разработали комплекс математических моделей с целью изучения инфекционных заболеваний на примере COVID-19. В результате работы ученые открыли новые инструменты прогнозирования динамики числа заболевших и экономических показателей, таких как спрос и предложение, которые изменились из-за пандемии COVID-19. По словам специалистов, каждый открытый инструмент может стать частью при создании большой стратегии по противодействию распространению различных инфекционных заболеваний.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В России приближается седьмая волна коронавируса. Об этом в беседе с URA.RU заявил вирусолог Александр Чепурнов. Специалист обратил внимание на цикличность возникновения волн COVID-19. Чепурнов отметил, что в большинстве случаев на каждую новую волну приходится промежуток в 5 месяцев. В заключение он выразил мнение, что новая волна не принесет рекордных значений заболеваний вирусом.

Защитник петербургского «Зенита» Дмитрий Чистяков признался, что его свадьба срывалась несколько раз. Спортсмен рассказал, что помнит, как однажды торжественное мероприятие пришлось отменить из-за спортивной травмы. Также Чистяков сообщил, что как-то свадьбу не удалось провести из-за пандемии COVID-19.

В Японии строят завод по выпуску местных мРНК-вакцин от нового штамма COVID-19

В мире коронавирусом нового типа на 09.22 (мск) заразились 671 706 803 раза, 6 844 644 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (102 592 195). На второй строчке — Индия (44 684 679), на третьей — Франция (39 741 331), на четвертой — Германия (37 822 577), на пятой — Бразилия (36 867 401).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 111 495). За ними следуют Бразилия (697 365), Индия (530 745), Россия (387 324, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (332 475).



За время пандемии было сделано 13 281 570 997 инъекций вакцины против коронавируса.

КНР в пробном режиме возобновила поездки для организованных групп туристов. Пока в список, одобренный властями, внесено 20 стран, включая Россию.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Японская фармацевтическая компания Daiichi Sankyo начала строить в стране восходящего солнца первый завод по выпуску местных мРНК-вакцин от нового штамма COVID-19. Как сообщает газета Nikkei, компания планирует к 2024 финансовому году начать ежегодно выпускать около 20 миллионов доз мРНК-вакцины.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Антон Гаврилов