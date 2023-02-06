«Известия»: в Госдуме разрабатывают меры против дискредитирующих Россию уехавших граждан

В Госдуме планируют сформировать рабочую группу, которая займется разработкой и оценкой возможных мер против уехавших за границу россиян, публично дискредитирующих Вооруженные силы РФ, сообщает газета «Известия», ссылаясь на председателя комитета Государственной думы по культуре Елену Ямпольскую, которая возглавит группу.

Депутаты будут должны собрать все инициативы, в том числе предложения по конфискации имущества, лишению госнаград и запрету контента в интернете. В обсуждениях будут задействованы профильные ведомства и деятели культуры.

Сообщается, что первое заседание планируется провести уже в середине февраля. Итогом работы группы станет отчет спикеру Госдумы Вячеславу Володину о наиболее эффективных инициативах, которые впоследствии могут приобрести статус законопроекта.

Известно, что преимущественно будут изучаться инициативы против россиян, которые покинули страну, но продолжают наносить ей вред либо публичными заявлениями, подпадающими под статьи УК или КоАП, либо прямой поддержкой ВСУ вплоть до переводов гонораров.

— Речь не идет о том, что за какие-то слова нужно просто так чего-то лишать, — сказала Елена Ямпольская.

В январе в Госдуму направили инициативу об изъятии в доход государства имущества иноагентов. Директор Фонда защиты национального исторического наследия Александр Карабанов в письме указал, что в стране продолжают находиться медийные лица, а также граждане со статусом иностранного агента, которые по своим личным убеждениям или за деньги «позволяют себе негативно и лживо высказываться о действиях Вооруженных сил РФ или открыто призывают к внутренним беспорядкам.

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Илина Хакимова