В санаторно-курортных организациях Татарстана за год отдохнули 133,1 тысячи человек

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

За январь—декабрь 2022 года в Татарстане в санаторно-курортных организациях побывали 133,1 тысячи человек. Такие данные приводит Росстат.

Для сравнения, в санаторно-курортных организациях соседнего Башкортостана в прошлом году разместили в 1,8 раза больше человек — 242 276. По этому показателю республика занимает первое место в Приволжском федеральном округе.

Меньше всего клиентов среди регионов ПФО приняли санаторно-курортные организации Мордовии — 15,3 тысячи. В Марий Эл это число составило 21,4 тысячи, а в Пензенской области — 21,8 тысячи.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

За январь—декабрь 2022 года в Татарстане коллективными средствами размещения, к которым помимо гостиниц, мотелей и хостелов относятся санаторно-курортные организации, дома отдыха, пансионаты, кемпинги, базы отдыха и туристские базы, воспользовались 2 374 810 человек. Это максимум за два десятилетия.



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Татьяна Демина