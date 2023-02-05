Госкомитет Татарстана по туризму потратит почти 4 млн рублей на работу информационного пункта в Казани

Госкомитет Татарстана по туризму заключил контракт с ООО «Майндмайс» на 3,8 млн рублей. Как выяснило «Реальное время», эти деньги будут направлены на обеспечение деятельности туристско-информационного пункта на территории Казани и функционированию информационно-справочных стоек в международном аэропорту «Казань» имени Г.Тукая.

Согласно документу, «Майндмайс» должна обеспечить казанский аэропорт тремя информационно-справочными стойками. Но перед этим ей необходимо согласовать дизайн с заказчиком. Стойки должны быть расположены на территории терминала 1 и терминала 1А.

Кроме того, исполнитель должен обеспечить работу туристско-информационного пункта на улице Баумана в Казани. Помещение, площадью 40,9 кв.м, необходимо оборудовать мебелью и техникой. Ежедневно в нем должен присутствовать как минимум один консультант, который будет предоставлять туристам информацию на русском и английском языках. При этом и в пункте, и в аэропорту должны быть брошюры с туристскими картами. Компания должна своевременно пополнять их запасы.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Еще исполнитель обязан ежемесячно отчитываться Госкомитету о количестве туристов и о характере поступивших запросов. Работу необходимо выполнить до конца года.

В январе «Реальное время» писало о планах татарстанского Госкомитета потратить 2,6 млн рублей на участие в международной выставке. Она пройдет с 16 по 18 марта в МВЦ «Крокус Экспо» в городе Красногорск.



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Айрат Назипов