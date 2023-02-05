Федерацию бокса Татарстана признали лучшей на Всероссийском боксерском форуме

Фото: Федерация бокса России

На III Всероссийском боксерском форуме в подмосковном Серпухове Федерация бокса Татарстана по итогам 2021—2022 годов была признана лучшей спортивной федерацией. Информация опубликована на сайте организации.

Члены комиссии оценивали работу каждой региональной федерации по нескольким критериям. В частности, они обращали внимание на достижения спортсменов, рост мастеров спорта, количество и качество спортивных мероприятий и социальную деятельность.

— Эта награда — признание труда и стараний нашей большой и дружной команды, начиная от руководства, спортсменов и тренеров до «закадровых» работников в каждом городе и районе, — прокомментировал руководитель Федерации бокса Татарстана Сергей Игнатьев.

Фото: Федерация бокса Татарстана

Также Федерация бокса Татарстана получила сертификат на 500 тысяч рублей и памятные подарки от Федерации бокса России.

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Айрат Назипов