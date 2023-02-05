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В Казани в субботу задержали 15 пьяных водителей

08:30, 05.02.2023
В Казани в субботу задержали 15 пьяных водителей
Фото: realnoevremya.ru

В Казани в субботу, 4 февраля, задержали 15 пьяных водителей. Об этом сообщает ГИБДД города.

По информации Госавтоинспекции, в столице Татарстана был задержан один водитель, у которого не было прав управления транспортом. Еще пять граждан доставили в отдел полиции по подозрению в совершении преступлений.

Всего поступило 138 сообщений о ДТП. Не обошлось без пострадавших. Одного пешехода сбили, еще в одном случае травмы получил упавший пассажир общественного транспорта.

Фото: Госавтоинспекция Казани

Неделю назад в субботу сотрудники ГИБДД задержали 12 пьяных водителей. Тогда поступило 120 сообщений о ДТП.

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Айрат Назипов
Происшествия Татарстан

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