СМИ: компании Индии начали платить за российскую нефть эмиратскими дирхамами

Для снижения рисков нарушения западных санкций индийские нефтеперерабатывающие заводы начали оплачивать часть поставок российской нефти в национальной валюте ОАЭ — дирхамах. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Отмечается, что введенные Западом в отношении России санкции не признаются Индией, поэтому при закупке нефти их условия нарушить невозможно. Тем не менее индийские банки с осторожностью относятся к клиринговым платежам, чтобы не нарушить другие ограничительные меры.

Нефтепереработчики из Индии в основном покупают российскую нефть у трейдеров из Дубая, в том числе у Everest Energy и Litasco — подразделение российской нефтяной компании ЛУКОЙЛ.

Напомним, после введенного Западом ценового потолка российская нефть продается в Азии с большими скидками, иногда цена оказывается даже ниже себестоимости.



Так, скидка на российскую нефть сорта Urals в декабре в Индии достигла $12—15. В некоторых случаях нефть и так продавалась дешевле себестоимости, в том числе уже включая страхование и транспортировку. С учетом фрахта, скидка может достигать более чем $30 за баррель.

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Максим Кокунин