Рустам Минниханов: с 1 января в Татарстане произошло 12 происшествий, связанных с отравлением угарным газом

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что с 1 января 2023 года в республике произошло 12 происшествий, связанных с отравлением угарным газом. В них пострадали 25 граждан, из которых 11 детей, при этом еще два человека погибли, уточнили в пресс-службе главы региона.

— Только за последнюю неделю произошло четыре случая отравления угарным газом. Это Казань, Азнакаевский район и два случая в Альметьевске. В Азнакаевском районе у нас два человека погибли, пострадали пять человек, включая троих детей, — сказал он.

По словам Минниханова, основной причиной всех этих происшествий является отсутствие тяги в дымоходе.

— Мы не в первый раз затрагиваем вопросы безопасного использования газа в быту. Жилищным инспекциям, местным администрациям, газовикам, управляющим компаниям необходимо обратить на эти проблемы самое пристальное внимание. Усилить контроль за обеспечением мер безопасности при пользовании в быту природным газом, — поручил президент.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, 29 января в Татарстане произошли четыре случая отравления угарным газом. В трех из них пострадали дети.



Один из случаев произошел в Казани в доме по улице Белинского, 5. Пострадала девочка. Ее доставили в ДРКБ с диагнозом «отравление угарным газом средней степени тяжести». Прокуратура организовала проверку.



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Максим Кокунин