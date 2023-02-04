«Никаких переговоров не будет»: Дмитрий Медведев прокомментировал возможность украинской атаки по России

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в письменном интервью журналистке Надане Фридрихсон заявил, что в случае ударов Украины по Крыму «никаких переговоров не будет», а будут только удары возмездия.

— Никаких переговоров в этом случае не будет, будут только удары возмездия. Запылает вся оставшаяся под властью Киева Украина, — сказал он.

Он также отметил, что «ответ может быть любым» и об этом определенно сказал глава государства Владимир Путин. Медведев также рассказал, что Россия не ставит перед собой никаких ограничений, и в зависимости от характера угроз готова применять все виды, включая Основы ядерного сдерживания.

— Могу вас заверить: ответ будет быстрым, жестким и убедительным, — подчеркнул он.

Фото: pixnio.com

Вчера пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что США в рамках нового пакета военной помощи передадут Украине снаряды GLSDB с дальностью полета до 150 километров. Райдер добавил, что американские власти оставляют на усмотрение Киева возможность применения дальнобойных снарядов по Крыму.

GLSDB — это бомба малого диаметра наземного базирования. Согласно данным из открытых источников, оружие запускается из наземных ракетных комплексов (РСЗО) M270 и M142 HIMARS. GLSDB имеет дальность действия 150 километров или может поражать цели, находящиеся в 70 километрах против направления выстрела.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин