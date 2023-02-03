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США передадут Украине дальнобойные ракеты GLSBD

22:22, 03.02.2023
США передадут Украине дальнобойные ракеты GLSBD
Фото: commons.wikimedia.org

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что США в рамках нового пакета военной помощи передадут Украине снаряды GLSDB с дальностью полёта до 150 километров. Об этом пишет RT.

Райдер добавил, что американские власти оставляют на усмотрение Киева возможность применения дальнобойных снарядов по Крыму.

GLSDB — это бомба малого диаметра наземного базирования. Согласно данным из открытых источников, оружие запускается из наземных ракетных комплексов (РСЗО) M270 и M142 HIMARS. GLSDB имеет дальность действия 150 километров или может поражать цели в 70 километров против направления выстрела.

Фото: pxhere.com

Напомним, в прошлом месяце сообщалось, что в новый пакет военной помощи, который Вашингтон выделит Украине, войдут зенитные корабельные ракеты Sea Sparrow с радиолокационным наведением. Они могут быть запущены как с моря, так и с суши для перехвата самолетов и крылатых ракет.

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Айрат Назипов
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