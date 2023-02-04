Житель Кукмора предстанет перед судом за смертельное ДТП

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Прокуратура Кукморского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 45-летнего местного жителя за ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

По версии следствия, 13 августа прошлого года мужчина, управляя автомобилем Renault Duster, двигался в направлении села Большой Кукмор. Во время поворота он не справился с управлением и выехал на «встречку», где столкнулся с LADA Kalina. В результате аварии водитель второй машины получил травмы, не совместимые с жизнью.

Как уточнили в надзорном ведомстве, свою вину подсудимый признал. Уголовное дело направлено в Кукморский районный суд для рассмотрения по существу.

Фото: прокуратура Татарстана

Напомним, в понедельник, 30 января, в Зеленодольском районе Татарстана на 754-м км трассы М-7 произошло ДТП — столкнулись Toyota и грузовик. Погибли два человека — два пассажира легковушки.



Как сообщили в Госавтоинспекции МВД по Татарстану, водитель Toyota превысил скорость и выехал на встречную полосу. В результате машина столкнулась с грузовиком.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин