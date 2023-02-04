В России придумали робота для изучения поверхности Венеры и подводных вулканов

Российские инженеры изобрели конструкцию робота, который сможет исследовать поверхность Венеры, температура которой достигает 464 °C, и перемещаться по поверхности планеты. Об этом сообщают «Известия».

Идея о разработке такого аппарата принадлежит инженерам МГТУ им. Н.Э. Баумана. Конструкция представляет собой аппарат, работа которого основана на принципе инерциоида. Передвигается конструкция за счет перемещающегося внутреннего массивного тела. Отмечается, что роль последнего может выполнять аккумулятор, либо большой прибор.

— При сферической конструкции корпуса достигается максимальное отношение объема к площади поверхности, оптимальная масса в условиях чрезмерного внешнего давления, минимальная площадь контакта с поверхностью, — рассказал профессор кафедры «Аэрокосмические системы» МГТУ Георгий Щеглов.

Фото: wikipedia.org

По словам ученого, планетоход является чем-то вроде изолированной капсулы. Благодаря этому аппарат крайне устойчив к агрессивному воздействию окружающей среды. Щеглов объяснил, что специалисты смогут изучать поверхность Венеры благодаря датчикам, которые будут находится в небольших отверстиях на поверхности корпуса аппарата.

Разработчики проекта выразили уверенность, что аппарат может оказаться полезным не только в космосе, но и на Земле. Так, авторы идеи уверены, что робот подойдет и для исследования геотермальных источников, подводных вулканов.

27 января сообщалось, что инженеры Московского политеха вместе со специалистами компании «Конкордия» разрабатывают первую в России беспилотную коммунальную машину. С помощью автоматического режима она сможет убирать снег, мусор и листья с улиц и дворов. Отмечалось, что за управление беспилотника будет отвечать автоматическая система с технологией машинного зрения. Отличительная черта технологии заключается в том, что оно должно будет выполнять свои функции среди многочисленных препятствий.



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Антон Гаврилов